Ливанцы требуют вернуть страну под контроль Франции
За день до визита Макрона в Ливан была создана петиция с призывом вернуть управление страной Франции.
Фото : Al Arabiya7 августа 2020, 21:17
После взрыва в порту Бейрута в Ливане создали петицию с призывом вернуть страну под контроль Франции, передает zakon.kz со ссылкой на Al Arabiya.
Отмечается, что петиция, адресованная президенту Франции Эммануэлю Макрона, опубликована за день до того, как он посетил Ливан.
Ливанские чиновники проявили полную неспособность обеспечить безопасность и управление страной. Мы считаем, что Ливану следует вернуться под контроль Франции, чтобы установить бесперебойное и длительное управления, - значится в петиции.
Петицию уже подписали более 60 тысяч человек.
Как известно, Франция управляла Ливано с 1923 по 1944 год. Тогда Париж передал власть ливанскому правительству.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5035255-e91df8b26fb0b7ebd0700ab1a0a56aeb
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...