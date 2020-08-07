При пожаре в частном секторе в Петропавловске погибли двое детей

Сообщение об огне поступило пожарным в два часа ночи.

Ночной пожар в частном секторе в Петропавловске унес сразу три жизни, передает zakon.kz.

Согласно данным AstanaTV, в огне погибли хозяин дома и двое детей - девяти и пяти лет.

Об охватившем жилище пламени пожарные получили сообщение в 2 часа ночи. Огонь переметнулся и на соседний дом. Пожар удалось локализовать, однако без человеческих жертв не обошлось. Спастись удалось только хозяйке дома.

Тела были извлечены, направлены на судебно-медицинскую экспертизу. На месте работали 6 единиц техники, 20 человек личного состава. Причина пожара и смерти следственно-оперативной группой устанавливаются, - заявил глава ДЧС СКО Нурлан Атыгаев.

С начала года в Северо-Казахстанской области в пожарах погибли 28 человек. Основной причиной возгораний остается неосторожное обращение с огнем.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!