При пожаре в частном секторе в Петропавловске погибли двое детей
Сообщение об огне поступило пожарным в два часа ночи.
Фото : Pixabay7 августа 2020, 21:35
Ночной пожар в частном секторе в Петропавловске унес сразу три жизни, передает zakon.kz.
Согласно данным AstanaTV, в огне погибли хозяин дома и двое детей - девяти и пяти лет.
Об охватившем жилище пламени пожарные получили сообщение в 2 часа ночи. Огонь переметнулся и на соседний дом. Пожар удалось локализовать, однако без человеческих жертв не обошлось. Спастись удалось только хозяйке дома.
Тела были извлечены, направлены на судебно-медицинскую экспертизу. На месте работали 6 единиц техники, 20 человек личного состава. Причина пожара и смерти следственно-оперативной группой устанавливаются, - заявил глава ДЧС СКО Нурлан Атыгаев.
С начала года в Северо-Казахстанской области в пожарах погибли 28 человек. Основной причиной возгораний остается неосторожное обращение с огнем.
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