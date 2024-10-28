Огнеборцы потушили ночной пожар в частном секторе Уральска

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Ночью 28 октября 2024 года поступило сообщение о пожаре в частном жилом секторе по ул. Чурилина в областном центре, сообщает Zakon.kz.

Пожарные оперативно направились на место происшествия и обнаружили возгорание, охватившее большую площадь частного жилого дома, хозяйственной постройки, бани и теплицы. Таким образом, ДЧС ликвидировали пожар общей площадью 150 кв. м. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. МЧС призывает строго соблюдать все правила пожарной безопасности в быту. Ранее столичные спасатели помогли людям, которые попали в ловушку лифта.

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