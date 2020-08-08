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Из-за COVID-19 перепись населения Казахстана перенесли на 2021 год

Мероприятия не проводятся - комитет по статистике.

Фото : altaynews.kz8 августа 2020, 06:46

Из-за коронавируса Национальную перепись населения Казахстана перенесли на 2021 год, передает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года №419 "О проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году" провести национальную перепись населения Республики Казахстан планировалось с 1 по 30 октября 2020 года.

В связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции и вводимых ограничительных карантинных мер в стране, принято решение о переносе Национальной переписи населения на октябрь 2021 года, - говорится в сообщении.

Методы проведения Национальной переписи населения остаются без изменений, то есть с 1 по 15 октября проводится интернет-опрос на специализированном сайте sanaq.gov.kz, параллельно с 1 по 30 октября будет проходить сплошной опрос населения для сбора сведений интервьюерами, с регистрацией ответов в планшетах.


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