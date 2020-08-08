Названа безопасная доза пива в день

Полезным пиво может быть только если оно приготовлено из натуральных продуктов.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, сколько пива можно употреблять в день без вреда здоровью, сообщает zakon.kz.

По ее словам, объединяет все сорта пива два очень вредных компонента — высокий гликемический индекс и алкоголь.

Понятно, что напиток этот противопоказан детям, беременным и кормящим. Его потребление я не рекомендую людям с нарушением психики, нервной системы, у кого имеется предрасположенность к атеросклерозу и диабетикам, — отметила Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

Даже безалкогольные сорта напитка могут нанести непоправимый вред здоровью.

Безалкогольное или слабоалкогольное пиво имеет высокий гликемический индекс, способствует развитию инсулинорезистентности и провоцирует развитие диабета второго типа. Кроме того, распитие напитка, который даже не содержит градус, — это прямой путь к образованию атеросклеротических бляшек и появлению лишнего веса, — предупредила врач.

Несмотря на такой антирейтинг, Соломатина подчеркнула, что у напитка все же имеются минимальные положительные свойства.

Полезным пиво может быть только если оно приготовлено из натуральных продуктов. В этом случае оно снижает напряженность, в нем содержится эстроген — женский гормон. И дамы, потребляя пиво, могут пополнять его запасы, — заметила врач.

Но вот в случае с мужчинами, которые не могут жить без пенного, — процесс обратный. Чем больше представитель сильного пола выпивает напитка, тем меньше в организме остается тестостерона, который помогает мужчине обретать характерные для его пола особенности. И со временем, помимо пресловутого пивного живота, у таких личностей появляются женские черты в фигуре, может меняться даже характер — от сдержанного до более истеричного.

Если же вы не представляете своей жизни без глотка этого хмельного напитка, эксперт рекомендует соблюдать культуру его потребления.

300 миллилитров пива — допустимая дневная норма, которую можно выпивать с хорошей, полноценной закуской, желательно не жирной. Нельзя пить пиво на голодный желудок, так как это может спровоцировать приступы и спазмы в желудке, — подчеркнула медик.

При этом Соломатина отметила, что лучше отдавать свое предпочтение живому пиву — нефильтрованному, но при этом не нужно забывать, что в нем патогенная флора развивается раньше, поэтому процедуры ознакомления с датой производства и сроком годности не избежать.

К крафтовым сортам, производители которых используют различные добавки, собеседница издания относится с осторожностью. Любые ингредиенты, особенно сладкие, расшатывают "инсулиновые качели", что быстрее приводит к развитию сахарного диабета и иных хронических заболеваний.

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