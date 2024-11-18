Названа безопасная норма потребления красной икры в день

Красная икра – полезный, но жирный продукт, употребление которого лучше ограничить. Об этом 18 ноября 2024 года заявила российский диетолог Виктория Безнебеева, сообщает Zakon.kz.

Как отметила специалист в беседе с vm.ru, учитывая высокую калорийность и большое содержание жиров, лучше ограничить употребление икры до 20-30 г за день.

"Это очень полезный, но в то же время жирный продукт, который может привести к резкому набору веса. Самый идеальный вариант – есть не бутерброды с икрой, а салаты", – добавила Виктория Безнебеева.

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