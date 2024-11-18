Названа безопасная норма потребления красной икры в день
Фото: unsplash
Красная икра – полезный, но жирный продукт, употребление которого лучше ограничить. Об этом 18 ноября 2024 года заявила российский диетолог Виктория Безнебеева, сообщает Zakon.kz.
Как отметила специалист в беседе с vm.ru, учитывая высокую калорийность и большое содержание жиров, лучше ограничить употребление икры до 20-30 г за день.
"Это очень полезный, но в то же время жирный продукт, который может привести к резкому набору веса. Самый идеальный вариант – есть не бутерброды с икрой, а салаты", – добавила Виктория Безнебеева.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Материал по теме
Кому нельзя есть шоколад
Ранее врач-эндокринолог Вероника Волкова заявила, что похудеть к Новому году вполне возможно без вреда для здоровья. Как же это сделать, можете узнать здесь.
Читайте также
Ученые рассказали, как продлить жизнь на несколько лет
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript