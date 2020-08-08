В Павлодаре сбили подростка на пешеходном переходе
Водитель был трезв.
Фото : pavlodarnews.kz8 августа 2020, 12:14
Подросток пострадал в ДТП в Павлодаре, сообщает zakon.kz.
По информации Pavlodarnews.kz, он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
ДТП произошло 8 августа в Павлодаре по улице Толстого. Автомобиль LADA Largus сбил 13-летнего подростка.
Данный факт зарегистрирован, - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области. - Проводится проверка, назначены экспертизы.
Пешеход, 2007 года рождения, с травмами госпитализирован в больницу.
Водитель, 1963 года рождения, согласно освидетельствованию "трезв". Автомашина водворена на штрафную стоянку до принятия процессуального решения.
Как сообщили в управлении здравоохранения области, ребенок с ушибами плеча доставлен в травмпункт детской областной больницы.
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