В Павлодаре сбили подростка на пешеходном переходе

Водитель был трезв.

Подросток пострадал в ДТП в Павлодаре, сообщает zakon.kz.

По информации Pavlodarnews.kz, он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДТП произошло 8 августа в Павлодаре по улице Толстого. Автомобиль LADA Largus сбил 13-летнего подростка.

Данный факт зарегистрирован, - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области. - Проводится проверка, назначены экспертизы.

Пешеход, 2007 года рождения, с травмами госпитализирован в больницу.

Водитель, 1963 года рождения, согласно освидетельствованию "трезв". Автомашина водворена на штрафную стоянку до принятия процессуального решения.

Как сообщили в управлении здравоохранения области, ребенок с ушибами плеча доставлен в травмпункт детской областной больницы.

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