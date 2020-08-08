ВОЗ объединила данные по КВИ и пневмонии в Казахстане

В настоящее время данные за последние сутки не вошли в обновленную таблицу.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала пневмонии с отрицательным ПЦР-анализом в Казахстане случаями Covid-19 и объединила статистику на своем сайте, сообщает zakon.kz.

Теперь на сайте ВОЗ лабораторно подтвержденные случаи Covid-19 были объединены со случаями пневмонии, когда у пациента отрицательный результат ПЦР-теста.

В настоящее время данные за последние сутки не вошли в обновленную таблицу. Поэтому на сайте организации сообщается, что всего в стране зафиксировано 105,5 тысячи заражений.

По данным Межведомственной комиссии на 7 августа 2020 года в Казахстане, за сутки выявили 907 зараженных коронавирусом и 1102 больных COVID-подобной пневмонией.

Таким образом, общее число подтвержденных заражений составляет 109 939 случаев.

По данным ВОЗ, за неделю в стране от коронавируса умерли 316 человек.

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