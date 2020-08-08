После аудита МИД нашел нарушения в загранучреждениях на 442 млн тенге

Одно должностное лицо привлечено к ответственности.

Службой внутреннего аудита министерства иностранных дел Казахстана за первое полугодие 2020 года проведены аудит эффективности и соответствия в 3 загранучреждениях, сообщает zakon.kz.

Объем охваченных аудитом средств составил 5 036 979,74 тыс.тенге, - говорится в сообщении министерства.

По результатам проведенных аудиторских мероприятий установлены нарушения на общую сумму 442 874,6 тыс.тенге, в том числе:

- финансовых нарушений на сумму 7 513,1 тыс.тенге;

- нарушений процедурного характера на сумму 435 361,5 тыс.тенге.

По результатам аудита возмещено в доход республиканского бюджета средств в сумме 2 743,2 тыс.тенге, восстановлено по учету и приведено в соответствие – 942,4 тыс.тенге.

Из установленных нарушений: - 381 933,9 тыс.тенге приходится на процедурные нарушения (бюджетного, бухгалтерского, налогового законодательства, системные проблемы и пробелы в нормативах и др.); - неэффективное использование активов государства – 58 638,5 тыс.тенге; - в доходной части бюджета, в том числе несоблюдение сроков перечисления в бюджет консульских сборов на 2 302,2 тыс.тенге.

Основная доля выявленных нарушений составляют нарушения законодательства при использовании бюджетных средств, при ведении бухгалтерского учета, составлении финансовой отчетности, нарушений порядка учета и ведения кассовых операций, переплаты/необоснованной выплаты заработной платы, оформления первичной бухгалтерской документации, в учете активов и запасов; завышения расчетов при планировании расходов, а также отсутствие обосновывающих документов к бюджетным заявкам, а также неэффективное использование активов и др.

По итогам проведенных аудиторских мероприятий за первое полугодие 2020 года к административной ответственности привлечено 1 должностное лицо.

Материалы аудита по одному объекту направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

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