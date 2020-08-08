Турция рассмотрит вопрос возобновления авиарейсов с Казахстаном

Казахстанская сторона также выразила признательность правительству Турции за оказанную гуманитарную помощь в период пандемии.

Казахстан и Турция обсудили вопросы возобновления авиасообщений, передает zakon.kz.

Согласно сообщению МИДа РК, вчера, 7 августа, в Анкаре казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра Казахстана Ералы Тугжановым провела встречу с министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджа.

Делегация РК обсудила вопрос возобновления международного авиасообщения между Казахстаном и Турцией.

Стороны договорились о принятии совместных мер по предотвращению распространения коронавируса и дальнейшем укреплении сотрудничества.

Казахстанская сторона также выразила признательность правительству Турции за оказанную гуманитарную помощь в период пандемии.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой информировал турецкую сторону о текущей ситуации с эпидемией COVID-19 в республике. Он отметил, что ситуация в Казахстане стабилизировалась и находится под контролем.

По итогам переговоров министр здравоохранения Турции Ф. Коджа заверил, что данный вопрос будет внесен в повестку дня следующего заседания Научного совета по борьбе с коронавирусом в Турции, и выразил надежду на скорейшее разрешение указанного вопроса с учетом положительных тенденций в ситуации с коронавирусом в Казахстане.

7 августа также состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по вопросу о приостановлении авиарейсов между Казахстаном и Турцией.

Турецкий Мининдел заверил, что данное решение не связано с двусторонними отношениями братских народов, и решение о возобновлении регулярных авиарейсов будет рассмотрено на ближайшем заседании Госкомиссии ТР.

Вместе с тем, в Министерство иностранных дел РК был приглашен посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи, которому была доведена просьба заблаговременно информировать правительство Казахстана о подобных решениях турецкой стороны.

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