Билл Гейтс заявил, что Microsoft ждут трудности после покупки TikTok

Гейтс назвал сделку по покупке TikTok "чашей с ядом".

Корпорации Microsoft придется столкнуться с трудностями и учитывать требования американских властей после покупки приложения TikTok у китайской компании ByteDance, заявил основатель корпорации Билл Гейтс, передает zakon.kz со ссылкой на Wired.

Гейтс назвал сделку по покупке TikTok "чашей с ядом". По его словам, Microsoft придется учитывать вопрос шифрования данных. Кроме того, Гейтс счел странными требования передачи доли от сделки Министерству финансов США.

Кроме того, основатель Microsoft назвал высокую конкурентность рынка положительным фактором и удивился стремлению Трампа "убить единственного конкурента".

Ранее стало известно, что американская компания Microsoft ведет переговоры о покупке китайского приложения TikTok после заявления властей США о намерении запретить данный софт из-за предполагаемой угрозы национальной безопасности, исходящей от руководства КНР.

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