Аймагамбетов обратился сотрудникам в сфере образования

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов поблагодарил и напутствовал сотрудников в сфере образования, передает zakon.kz.

Дорогой коллега!

Я искренне надеюсь, что вы и ваша семья прошли этот сложный этап жизни и находитесь в максимально безопасных для здоровья условиях!

От всего сердца хочу выразить вам слова благодарности за ваш неоценимый учительский труд в условиях пандемии, за отважную работу и непоколебимое желание при любых обстоятельствах быть опорой нашим детям.

Мы проходим с вами очень сложный путь. Пандемия коронавируса изменила всех нас, наш привычный уклад жизни и затронула почти каждую семью.

Наступила совсем иная жизнь, она принесла новые вызовы, с которыми нужно справиться. Еще полгода назад мы не могли представить, что такое возможно. Мы несем потери. Уходят из жизни близкие люди.

Система образования и науки теряет самое драгоценное – наших ветеранов, коллег-педагогов, тех, кто делал нас сильнее, мудрее и человечнее.

Я соболезную всем, кто потерял своих родственников, друзей и разделяю ваше горе. Именно сейчас, испытывая все эти трудности, мы учимся ценить нашу жизнь, безопасность и людей, которые рядом.

Любая непростая ситуация учит нас не сдаваться, а испытания делают нас сильнее и крепче, чем мы были до этого.

В это непростое время, когда всем нелегко, для нас жизненно важно быть единым целым. В единстве – наша сила. Вместе мы справимся с задачами любой сложности, и самое главное – не оставим без внимания ни одного ребенка.

Я хочу обратиться к каждому, кто работает в сфере образования, к вам, коллега!

Сейчас на нас с вами возложена огромная ответственность за наших детей и их будущее, и не только за их знания, но и за здоровье и моральное состояние. Мы должны сделать все необходимое, чтобы они могли получать знания в максимально безопасной и комфортной среде, какую мы только можем создать.

Как отметил Глава государства, "Учитель – это основа системы образования. От созданных для него условий работы зависит уровень образования наших детей". Этими словами Президент не в первый раз подчеркнул, насколько важна ваша роль.

Я всегда верил в то, что все учителя – лидеры, по сути, и в школе, и в жизни. Сегодня на нас с ожиданием и надеждой смотрят не только наши дети и их родители, но и вся страна. Поэтому в нынешних условиях неопределенности наша миссия – не только учить, но и быть проводниками стабильности и уверенности. Проявите терпение, доброту и самообладание. Научите этому своих учеников.

Все лучшее обязательно вернется. Наши врачи и все мы вместе справимся с пандемией, и прежняя жизнь начнет восстанавливаться. А до этого момента мы все должны быть добрыми помощниками как учеников и их родителей, так и друг друга.

Слов благодарности никогда не бывает много, и поэтому я хочу сказать вам еще раз спасибо за огромную работу, которую вы провели в четвертой четверти. Вы настоящий герой. Я чувствую вашу мощную поддержку и уверен, что завтра мы обязательно наверстаем упущенное.

Мы сможем преодолеть все неудобства, несмотря на трудности, как технические, так и моральные. Когда мы вместе, наши силы и возможности безграничны. Трудные времена проходят, сильные люди побеждают все! Жду встречи с вами в новом учебном году!