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Рядом с Алматы загорелся жилой комплекс

Жильцов эвакуировали.

Фото : Кадр из видео9 августа 2020, 01:04

В Карасайском районе Алматинской области произошел пожар в ЖК "Асыл Арман", передает zakon.kz.

Согласно сообщению корреспондента zakon.kz с места события, квартира загорелась на третьем этаже. Весь дым пошел вверх. Дым наблюдался также на седьмом этаже. От угарного газа люди начали задыхаться.

На место прибыли пожарные и скорая помощь. Жителей третьего подъезда шестого дома эвакуировали. Эвакуация некоторых жильцов проходила с помощью пожарных автолестниц. На месте развернуты четыре техники пожарных и шесть машин скорой помощи.


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