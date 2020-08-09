Конор Макгрегор объявил о помолвке
9 августа будущей супруге спортсмена исполнилось 33 года.
Фото : realnoevremya9 августа 2020, 06:51
Ирландский боец Конор Макгрегор в Instagram объявил о помолвке со своей подругой Ди Девлин накануне ее дня рождения, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.
На фото Макгрегор обнимает свою подругу, которая показывает подаренное обручальное кольцо.
В воскресенье, 9 августа, Девлин исполнится 33 года. Пара вместе с 2008 года, в гражданском браке у Макгрегора и его девушки родились двое детей.
Вот это день рождения моей будущей жены!, - подписал публикацию Макгрегор.
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