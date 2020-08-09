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Конор Макгрегор объявил о помолвке

9 августа будущей супруге спортсмена исполнилось 33 года.

Фото : realnoevremya9 августа 2020, 06:51

Ирландский боец Конор Макгрегор в Instagram объявил о помолвке со своей подругой Ди Девлин накануне ее дня рождения, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

На фото Макгрегор обнимает свою подругу, которая показывает подаренное обручальное кольцо.

В воскресенье, 9 августа, Девлин исполнится 33 года. Пара вместе с 2008 года, в гражданском браке у Макгрегора и его девушки родились двое детей.

Вот это день рождения моей будущей жены!, - подписал публикацию Макгрегор.

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What a birthday, my future wife !

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 8 Авг 2020 в 7:43 PDT


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