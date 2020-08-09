Врач оценила угрозу распространения нового "смертельного вируса" из Китая

Вирусом SFTS на территории Китая заразились более 60 человек, умерли семеро.

Врач-вирусолог Евгения Тарасова в комментарии "Вечерней Москве" спрогнозировала вероятность распространения лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Вечернюю Москву".

Как ранее сообщили СМИ, вирусом SFTS на территории Китая заразились более 60 человек, умерли семеро.

Переносчиком этой инфекции выступают клещи, однако она также может передаваться между людьми через кровь или слизистую.

Отмечалось, что у больных появляется кашель, поднимается температура, снижается уровень лейкоцитов и тромбоцитов.

Вряд ли этот вирус распространится, поскольку очаги заражения в пределах одной страны, — пояснила Тарасова.

Вирусолог подчеркнула, что существующие карантинные меры и закрытые границы сводят к минимуму вероятность того, что "зараза перекочует за пределы Китая".

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