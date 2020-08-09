Украина выставила условие возобновления подачи воды в Крым
Шмыгаль отметил, что необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру.
Фото : АиФ9 августа 2020, 07:30
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки воды в Крым возможны лишь в случае «гуманитарной катастрофы» в регионе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ru.
Об этом Шмыгаль заявил в интервью украинским журналистам, обсуждая возможность поставок пресной воды на Крымский полуостров.
В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно. Украина где угодно, в Крыму или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой или всем необходимым — медикаментами, едой и так далее, — заявил премьер.
Он подчеркнул, что возобновление водоснабжение региона по Северо-Крымскому каналу невозможно "по техническим причинам".
С точки зрения промышленных поставок есть ряд ограничений, начиная с физических. Начиная с того, что Северо-Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты делали, что невозможно поставить воду в Крым по существующей инфраструктуре. Необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру, — отметил Шмыгаль.
Глава украинского кабмина добавил также, что Киев не будет поставлять воду "оккупационным войскам" и для "нужд военных баз".
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5035343-b5c7a0ed94f34f84dfbffd268c9374f9
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...