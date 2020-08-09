За сутки в Казахстане выявлены 872 больных коронавирусом
Всего в стране выявлено 98701 заболевший.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 8 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 872 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 444,
- бессимптомных носителей - 428.
Всего в стране подтверждено 98 701 случаев, из них:
в городе Алматы - 13301(+151),
в городе Нур-Султан -12886(+174),
в Атырауской области - 10576(+41),
в Карагандинской области - 9335(+90),
в ВКО - 7217(+78),
в ЗКО - 6266(+55),
в городе Шымкент - 5106(+24),
в Алматинской области - 4686(+23),
в Жамбылской области - 3869(+30),
в Павлодарской области - 3510(+26),
в СКО - 3501(+40),
в Кызылординской области -3175(+6),
в Мангистауской области - 3124(+29),
в Актюбинской области - 3103(+10),
в Костанайской области - 3051(+30),
в Акмолинской области - 3004(+39),
в Туркестанской области - 2991(+26).
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