За сутки в Казахстане выявлены 872 больных коронавирусом

Всего в стране выявлено 98701 заболевший.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 8 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 872 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 444,

- бессимптомных носителей - 428.

Всего в стране подтверждено 98 701 случаев, из них:

в городе Алматы - 13301(+151),

в городе Нур-Султан -12886(+174),

в Атырауской области - 10576(+41),

в Карагандинской области - 9335(+90),

в ВКО - 7217(+78),

в ЗКО - 6266(+55),

в городе Шымкент - 5106(+24),

в Алматинской области - 4686(+23),

в Жамбылской области - 3869(+30),

в Павлодарской области - 3510(+26),

в СКО - 3501(+40),

в Кызылординской области -3175(+6),

в Мангистауской области - 3124(+29),

в Актюбинской области - 3103(+10),

в Костанайской области - 3051(+30),

в Акмолинской области - 3004(+39),

в Туркестанской области - 2991(+26).

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