Мясоеды живут дольше, чем вегетарианцы - врач-диетолог

У вегетарианцев старение организма происходит быстрее.

При соблюдении правильного питания мясоеды живут дольше, чем вегетарианцы, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Таким мнением поделилась кандидат медицинских наук, врач-диетолог Инна Кононенко.

Все в нашем организме практически состоит из белка. У вегетарианцев не всегда сразу видны последствия отсутствия белка. С возрастом это будет больше проявляться, — пояснила она.

Кононенко обратила внимание на два показателя изнашиваемости организма. Первый — толщина сосудистой стенки в общей сонной артерии: чем больше, тем быстрее происходит старение. Из-за того, что вегетарианцы не употребляют большое количество холестерина, у них толщина этой стенки будет ниже, чем у мясоедов.

Если мясоед будет употреблять достаточное количество витаминов B12, D3, K2, то толщина этого комплекса не будет увеличиваться, — подчеркнула медик.

Второй маркер старения — работа митохондрий. Специалист называет их "энергетическими станциями" клеток.

У вегетарианцев они работают хуже, чем у мясоедов. Это связано с тем, что мясо является источником л-карнитина, вещества, необходимого для работы митохондрий. Есть еще показатель, характеризующий синтез нашего белка. К сожалению, с вегетарианской или веганской диетой не все аминокислоты человек может получить, — рассказала Кононенко.

По ее словам, при отсутствии конкретного органического соединения нарушается процесс расщепления и усваивания конкретного белка, что приводит к проблемам с ростом волос, ногтей, ухудшению зрения, состояния кожи и сосудов.

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