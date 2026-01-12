Ученые выяснили, кто чаще доживает до 100 лет – мясоеды или вегетарианцы

Исследователи пытались оценить, насколько рацион влиял на шансы достичь столетнего возраста, и пришли к выводу, что пожилые люди, употребляющие мясо, имеют больше шансов дожить до 100 лет, чем вегетарианцы и веганы, сообщает Zakon.kz.

Согласно масштабному исследованию, опубликованному в The American Journal of Clinical Nutrition, люди, которые едят мясо, на самом деле чаще доживают до столетнего возраста, чем те, кто питается исключительно растительной пищей.

Ученые проанализировали данные 5 203 участников, которым в начале наблюдения в 1998 году было 80 лет или больше. Из них 1 495 человек дожили до 100 лет, тогда как 3 744 умерли раньше.

Даже после учета таких факторов, как физическая активность и курение, люди, исключившие мясо из своего рациона, имели на 19% меньше шансов дожить до 100 лет по сравнению со всеядными.

Наиболее выраженной эта тенденция была среди веганов : их шансы стать долгожителями были на 29% ниже. Вегетарианцы, которые все же употребляют яйца и молочные продукты, имели немного лучшие показатели, но и они были на 14% хуже, чем у мясоедов.

Даже популярные пескетарианские диеты, включающие рыбу, также ассоциировались со сниженными шансами дожить до 100 лет. Исследователи предполагают, что такие существенные различия могут объясняться тем, что пожилым людям нужно больше питательных веществ, чем способны обеспечить строго вегетарианские диеты.

Ранее ученые раскрыли, каким бы был шашлык из динозавров.