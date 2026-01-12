#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.94
593.88
6.43
Наука и технологии

Ученые выяснили, кто чаще доживает до 100 лет – мясоеды или вегетарианцы

Еда, питание, пенсионеры, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 07:40 Фото: freepik
Исследователи пытались оценить, насколько рацион влиял на шансы достичь столетнего возраста, и пришли к выводу, что пожилые люди, употребляющие мясо, имеют больше шансов дожить до 100 лет, чем вегетарианцы и веганы, сообщает Zakon.kz.

Согласно масштабному исследованию, опубликованному в The American Journal of Clinical Nutrition, люди, которые едят мясо, на самом деле чаще доживают до столетнего возраста, чем те, кто питается исключительно растительной пищей.

Ученые проанализировали данные 5 203 участников, которым в начале наблюдения в 1998 году было 80 лет или больше. Из них 1 495 человек дожили до 100 лет, тогда как 3 744 умерли раньше.

Даже после учета таких факторов, как физическая активность и курение, люди, исключившие мясо из своего рациона, имели на 19% меньше шансов дожить до 100 лет по сравнению со всеядными.

Наиболее выраженной эта тенденция была среди веганов: их шансы стать долгожителями были на 29% ниже. Вегетарианцы, которые все же употребляют яйца и молочные продукты, имели немного лучшие показатели, но и они были на 14% хуже, чем у мясоедов.

Даже популярные пескетарианские диеты, включающие рыбу, также ассоциировались со сниженными шансами дожить до 100 лет. Исследователи предполагают, что такие существенные различия могут объясняться тем, что пожилым людям нужно больше питательных веществ, чем способны обеспечить строго вегетарианские диеты.

Ранее ученые раскрыли, каким бы был шашлык из динозавров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
У кого из людей есть шансы дожить до ста лет – исследование
14:23, 13 октября 2024
У кого из людей есть шансы дожить до ста лет – исследование
Ученые выяснили, что дочери суровых матерей чаще ограничивают себя в еде
15:09, 10 декабря 2024
Ученые выяснили, что дочери суровых матерей чаще ограничивают себя в еде
Женщины стали чаще употреблять алкоголь – исследование
01:20, 28 июня 2023
Женщины стали чаще употреблять алкоголь – исследование
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: