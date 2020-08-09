9 августа - основной день голосования на выборах Президента Беларуси

Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примут участие более 50% граждан, внесенных в списки.

Основной день голосования на выборах президента Белоруссии пройдет в воскресенье, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

На высший государственный пост претендуют пять кандидатов, в том числе уже 26 лет бессменно возглавляющий республику Александр Лукашенко, для которого это шестая президентская гонка. Конкуренцию ему составляют двое мужчин – представителей оппозиционных организаций и две женщины.

Проголосовать на выборах могут более 6,8 миллиона человек. Всего образованы 5767 участков для голосования, из них 44 – за границей, они будут работать в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах.

Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примут участие более 50% граждан, внесенных в списки. Для избрания президентом Белоруссии необходимо набрать более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Ряд политиков верят, что в нынешней ситуации в стране как никогда есть шансы провести выборы в два тура, чего не было с 1994 года, когда победил Лукашенко.

Уже старт избирательной кампании привлек к себе внимание небывалым числом желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборах – 55 человек, большинство из которых были сторонниками заклятого противника Лукашенко, кандидата на выборах 2010 года Николая Статкевича, а также сторонниками популярного блогера Сергея Тихановского, недавно ворвавшегося в белорусскую политику. Глава ЦИК Лидия Ермошина тогда даже обвинила оппозиционеров в попытке сорвать работу Центризбиркома. Сам Тихановский не смог подписать документы для подачи в ЦИК, потому что отбывал административный арест, и тогда инициативную группу решила зарегистрировать его жена Светлана, объяснив позже свой поступок любовью к мужу. Статкевичу, имевшему судимость после разгона акции оппозиции в 2010 году, было отказано в регистрации инициативной группы.

В итоге ЦИК зарегистрировал лишь 15 инициативных групп, которым предстояло собрать 100 тысяч подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов. Многие представители традиционной оппозиции изначально признавались, что президентами становиться на планируют, а намерены лишь использовать возможность проведения пикетов по сбору подписей для общения с гражданами. Белорусы несмотря на пандемию коронавируса посещали пикеты и охотно отдавали свои подписи за претендентов, альтернативных Лукашенко. Но на авансцену вышли три человека – Тихановская, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Именно на их пикетах выстраивались километровые очереди из желающих отдать свои подписи в поддержку претендентов.

Но ЦИК зарегистрировал кандидатами лишь пять человек, отказав Бабарико и Цепкало. При этом муж Тихановской и многие члены ее штаба были задержаны в рамках уголовных дел, Бабарико и ряд близких к нему людей стали обвиняемыми в экономических преступлениях, а Цепкало покинул страну из-за угрозы ареста в рамках проводимой МВД проверки о взятках в Парке высоких технологий.

Три штаба - Тихановской, а также Бабарико и Цепкало - заявили, что решили объединить усилия во время нынешней избирательной кампании с целью проведения честных выборов в стране. Лицами этой кампании, помимо Тихановской, являются жена Цепкало Вероника и представитель штаба Бабарико Мария Колесникова, или "три грации", как их охарактеризовала глава Центризбиркома. Своей главной целью они провозгласили новые честные выборы в течение полугода. Их агитационные пикеты собирали тысячи людей, которые в знак приверженности переменам носят на руках белые браслеты.

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