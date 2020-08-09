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В Беларуси вечером установят пропускной режим на избирательных участках

Бюллетеней будет выдаваться меньше во избежание скопления людей.

Фото : ТАСС9 августа 2020, 11:43

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина заявила, что вечером в основной день голосования на выборах президента на участках будет установлен пропускной режим, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Также сообщается, что, бюллетеней будет выдаваться меньше во избежание скопления людей.

Я хотела бы обратиться к избирателям, чтобы они не тянули, чтобы они все-таки приходили (на участки) в основном в утренние или дневные часы. Ибо в вечерние часы, по крайней мере, оппоненты власти обещают скопление людей, и это значит, что в участковые избирательные комиссии будет установлен пропускной режим, будут запускать только то количество избирателей, сколько членов комиссии выдают избирательные бюллетени, а их будут вечером выдавать меньше, - заявила Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1".


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