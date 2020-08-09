Пьяный алматинец заехал на стадион и гонялся за людьми на машине

По словам очевидца, 5-летний мальчик был в метре от гибели по вине водителя.

8 августа в Алматы во время игры был совершен наезд на людей на стадионе "Спартак", сообщает zakon.kz.

Как сообщает 24news_kz, молодой человек 1998 года рождения управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Водитель грубо заехал на футбольное поле, пробив все заграждения, сетку и начал гоняться за людьми.

По словам очевидца, 5летний мальчик был в метре от гибели по вине водителя. По счастливой случайности никто не пострадал

Люди были в ярости и были готовы устроить самосуд, однако близкие водителя обеспечили ему сохранность.

По приезду полиции, парень был задержан.

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