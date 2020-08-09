Пьяный алматинец заехал на стадион и гонялся за людьми на машине
По словам очевидца, 5-летний мальчик был в метре от гибели по вине водителя.
8 августа в Алматы во время игры был совершен наезд на людей на стадионе "Спартак", сообщает zakon.kz.
Как сообщает 24news_kz, молодой человек 1998 года рождения управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.
Водитель грубо заехал на футбольное поле, пробив все заграждения, сетку и начал гоняться за людьми.
По словам очевидца, 5летний мальчик был в метре от гибели по вине водителя. По счастливой случайности никто не пострадал
Люди были в ярости и были готовы устроить самосуд, однако близкие водителя обеспечили ему сохранность.
По приезду полиции, парень был задержан.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Здравствуйте Хочу сообщить о вопиющем случае. 8 августа в городе Алматы на стадионе «Спартак» был совершён наезд на людей на футбольном поле, во время игры, автомашиной под управлением пьяного молодого человека 1998года рождения. Водитель грубо заехал на футбольное поле, пробив все заграждения, сетку и начал гонятся за людьми. 5летний мальчик был в метре от гибели. По счастливой случайности никто не пострадал Люди были в ярости и были готовы устроить самосуд, однако близкие водителя обеспечили ему сохранность. По приезду полиции, он был задержан, однако есть основания полагать, что он избежит какой-либо ответственности так как является сыном какого-то бизнесмена либо чиновника. По словам его «близких» «его уже не первый раз отмазывали от пьяного вождения и в этот раз отмажут» Максат Усенов 2020. Прошу поднять этот вопрос в общественности и не дать ему уйти от наказания.????
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!