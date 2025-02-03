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Происшествия

Машина с людьми провалилась под лед в Уральске

Машина с людьми провалилась под лед в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 16:52 Фото из соцсетей
В социальных сетях Уральска распространилась видеозапись, в которой авто уходит под лед. По словам очевидцев, в машине были люди, есть погибшие, передает корреспондент Zakon.kz.

Оказалось, что трагедия произошла вечером 2 февраля на реке Чаган недалеко от микрорайона Самал. Как сообщили в региональном департаменте полиции, в утонувшем авто нашли тела двоих мужчин без признаков насильственной смерти.

"Обстоятельства и подробности происшествия выясняются. Тела направлены на экспертизу", – сообщили полицейские.

Иные подробности в интересах следствия стражи порядка раскрывать не стали. Тела погибших вызволяли водолазы, а машину все еще не вытащили.

5 января в Семее произошло похожее ЧП: легковушка с людьми вылетела в реку. Спастись удалось только одному человеку. Остальные трое погибли.

Фото Бота Ибраева
Бота Ибраева
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