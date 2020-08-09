За последние пять лет в Казахстане пропали 13 000 человек

Согласно статистике, с 2015-го по 2019 годы, из 13-ти тысяч пропавших, в стране обнаружили мертвыми около тысячи человек.

Около 13 000 человек пропали в стране за последние пять лет. Такие неутешительные данные зафиксированы в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Казахстана, передает zakon.kz.

По данным надзорного ведомства, большинство из них удалось найти благодаря полицейским и участию волонтеров. Печально, но факт. Согласно статистике, с 2015-го по 2019 годы, из 13-ти тысяч пропавших, в стране обнаружили мертвыми около тысячи человек. В прошлом году исчезли больше двух тысяч казахстанцев. За пять лет без вести пропали 92 подростка. Чаще всего пропадают мужчины, при одних и тех же обстоятельствах – "ушли из дома и не вернулись". Только за прошлый год в стране так и не нашли 186 мужчин и 65 женщин.

Пару дней назад областной центр Мангистауской области взбудоражила новость о пропащем человеке. По сообщениям родных А.Джумаев ушел из дома, расположенного в жилом массиве "Рауан", 5 августа в 10:00 часов в неизвестном направлении. С тех пор мужчина не выходит на связь с родственниками.

С момента поступления сообщения на номер "102" Департаментом полиции были приняты определенные действия, а именно по адресу проживания был направлен экипаж батальона патрульной полиции Управлении полиции города Актау, который после установления факта исчезновения принял у члена семьи письменное заявление.

6 августа в адрес проживания А.Джумаева прибыла следственно-оперативная группа УП г.Актау. Группой проведен осмотр частного дома и прилегающей территории, т.е. был собран первоначальный материал по зарегистрированному едином реестре досудебных расследований делу. К поискам подключились сотрудники криминальной полиции. Был развернут оперативный Штаб под руководством заместителя начальника ДП и создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи и оперативные работники. Направлены ориентировки во все территориальные подразделения полиции области и республики, а также размещены в средствах массовой информации и сети интернет для информирования населения.

В целом на поиск без вести пропащего были брошены все необходимые силы. Более 300 сотрудников полиции, 150 военнослужащих Национальной гвардии, 200 военнослужащих пограничной службы. Использовались кинологи и 15 служебно-розыскных собак. Были задействованы 250 волонтеров и общественных помощников полиции.

В первую очередь организован подворовой обход в районе проживания А.Джумаева. Были опрощены родственники, знакомые, а также жители соседних домов и работники коммерческих объектов. Изучены записи камер видеонаблюдения по месту жительства гражданского лица. Проверены больницы, морги и другие медучреждения, где установлено, что Джумаев за медицинской помощью не обращался.

Необходимо также отметить, что параллельно, хотя точнее перпендикулярно действиям полицейских его супруга А.Акбердиева подняла в соцсетях кампанию, о том, что ее мужа похитили госорганы.

Информационные каналы запрещенного в стране псевдо общественно-политического движения Демократический выбор Казахстана активно поддержали ничем не подкрепленный миф о похищении А.Джумаева.

Разумеется в духе ДВК сначала обвинили местные власти, а в последующем и республиканские раскручивая скандальный инфомаятник в политическую стезю. Однако в заявлениях "сочувствующих активистов" незарегистрированной организации есть ключевые проблемы – это отсутствие звеньев логической цепочки, зато все заявлено очень громко "КНБ под руководством Назарбаева украло нашего активиста", при этом никаких деталей и возможного доказательства разумеется нет. Из этого вытекает, что любой человек может интерпретировать ситуацию как ему угодно. Нельзя не исключать и того, что это "похищение" было инсценировано и самим "потерпевшей" стороной. Потому как сочувствующие ДВК были уж как-то слишком готовы к "пропаже". Заявив о пропаже менее чем за сутки и сразу "выкатили" серию публикации и прямых эфиров в соцсетях.

Ну а что А.Джумаев? "Пропавший" мужчина сам пришел в управление полиции в ночь на 8 августа в 03:00 часов. По его словам, он двое суток находился в степи и на третий день решил вернуться домой. Как отметили в пресс-службе Департамента полиции, в данный момент А.Джумаев здоров и невредим, при этом ДП не упомянули сколько средств и сил личного состава, энергии и времени было потрачено на поиск "пропавшее-похищенного".

ДЛЯ СПРАВКИ: Инструкция к кому и в какой очередности обращаться за помощью, а также список того, на что не следует тратить драгоценное время

1. Как понять, что человек пропал и пора бить тревогу?

Ответить на этот вопрос однозначно невозможно, потому что каждый случай индивидуальный. Но практически всегда есть обстоятельства, которые должны насторожить. Есть три основные причины исчезновения людей: конфликт, проблемы со здоровьем и похищение.

Главное – раньше времени не паниковать и не накручивать себя. Но если человек не пришел, хотя уже давно должен был, не отвечает на телефонные звонки, родственники, друзья, знакомые и коллеги не в курсе, где он, если имеет место хотя бы одно из этих обстоятельств, нужно начинать действовать.

2. К кому и куда обращаться?

Первым делом о пропаже человека необходимо сообщить в полицию, позвонив на номер "102" или лично в ближайшем отделении. Если есть основания полагать, что пропавший в беде, лучше сначала позвонить, чтобы сотрудники правоохранительных органов начали незамедлительно действовать, и только после этого идти писать заявление, так как соблюсти эту формальность все рано придется.

Важно: согласно законодательству, официально розыск объявляется, если пропал несовершеннолетний в течение суток, если взрослый – в течение трех. Но искать их должны начать сразу же после поступления сигнала, не дожидаясь документального оформления.

3. Что необходимо сообщить, заявляя о пропаже человека?

Информация, которую важно предоставить в полицию, условно делится на две категории: личные данные пропавшего – это имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок и сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек. Правоохранительным органам необходимо сообщить абсолютно все, что известно: кто и где его видел в последний раз, во что был одет, куда он мог пойти, были ли какие-то проблемы со здоровьем, финансовые проблемы – каждая деталь может помочь в поисках.

Если пропал несовершеннолетний, необходимо предоставить хорошего качества фотографию разыскиваемого. Не помешает это и в случае со взрослым, несмотря на то, что снимки всех совершеннолетних уже имеются в специальной базе данных.

4. Чего делать не следует?

Самая большая ошибка, которую могут совершить те, кто ищет человека, – это потратить время на самостоятельные поиски или обратиться к экстрасенсам и гадалкам, вместо того чтобы написать заявление в полицию. Опыт розыскных служб и волонтерских движений показывает, что обращения к людям с так называемыми сверхъестественными способностями еще ни разу не помогли установить местонахождение исчезнувшего, был ли он на тот момент живым или уже нет.

Серьезно усложняет поиски, когда обратившиеся в полицию что-либо не договаривают. Например, жена может не рассказать о том, что у ее мужа есть любовница, мать – о проблемах с наркотиками у сына или дочери, о том, что ранее чадо уже сбегало из дома. Не зная об этих или других важных фактах, сотрудники правоохранительных органов могут пойти по ложному пути и искать совсем не там, где находится исчезнувший. В ситуации, когда человек пропал, в первую очередь необходимо думать о спасении его жизни, а не репутации.

5. Поиски детей отличаются от поиска взрослых?

Получая заявление об исчезновении человека, правоохранительные органы должны начать расследование уголовного дела по так называемой статье "три нуля или без вести пропавший". "Нулевой" статья будет оставаться до тех пор, пока не выяснятся новые обстоятельства. Если окажется, что человека похитили, то статью переквалифицируют на соответствующую, точно так же и в случае с нападениями, избиениями, убийствами. Таков порядок независимо от того, пропал взрослый или ребенок.

Что же касается отличий, то помимо сроков, официально отведенных на объявление розыска, на поиски несовершеннолетних привлекается больше специалистов. Детей и подростков ищут не только розыскные подразделения полиции, но подключаются и сотрудники кинологической службы с собаками, а также весь личный состав ювенальной полиции. Если вблизи с предполагаемым местом исчезновения есть лесопосадки или водоемы, на помощь приходят солдаты Национальной гвардии, спасатели и водолазы.

6. Обзванивать ли больницы и морги?

Приняв заявление о пропаже человека, полицейские обязаны самостоятельно через базу данных проверить, не попадал ли разыскиваемый в одну из больниц или моргов города. Но практика показывает, что ищущим нелишне будет перепроверить, желательно лично побывав в этих учреждениях. Если у пропавшего есть хронические заболевания, то, в первую очередь, следует отправляться в медучреждения, специализирующиеся на их лечении, например, в кардиологию, если пропал сердечник.

Обход моргов рекомендуется начинать с тех, куда доставляются неопознанные лица. Посещать больницы и морги лучше всего с заготовленной информацией в бумажном виде о пропавшем и его фотографией, чтобы сотрудникам учреждений было легче сориентироваться. Даже если сейчас этого человека у них нет, но он поступит позже, они наверняка сообщат. В определенных случаях нелишним будет обзвонить вытрезвители или почитать дневники, записные книжки пропавшего.

Участие родственников, друзей и знакомых в поисках пропавшего пойдет только на пользу, если, конечно, они согласуют свои действия с полицией. Важно, чтобы именно сотрудники правоохранительных органов координировали поисковую операцию, а неравнодушные лишь помогали им, но не наоборот. Ищущие могут пройтись по маршрутам, которые часто использовал пропавший, побывать в тех местах, которые он посещал, – магазины, клубы, заправки, расспросить возможных очевидцев: обслуживающий персонал, дворников, консьержей, местных жителей.

С собой лучше всего брать листовки с сообщением о пропаже, чтобы не только показывать при опросах прохожих, но и расклеивать их в местах для объявлений. Установить круг общения пропавшего: вспомнить всех его друзей и знакомых. Один из близких должен оставаться во время поисков дома на случай, если пропавший вернется.

7. Как привлечь побольше помощников?

Неравнодушных, готовых прийти на помощь всегда много, правда, каждый будет делать только то, что в его силах, поэтому важно знать, к кому и за чем обращаться. Распространение информации в социальных сетях с просьбой о репостах позволит мобилизовать интернет-пользователей, которые без труда размножат объявления, редакции СМИ проинформируют свою аудиторию – все это нередко помогает найти тех, кто, так или иначе, что-то знает о пропавших.

Волонтерские движения безвозмездно подключаются к поискам: распространению информации в интернете, расклеиванию фотографий пропавших без вести на досках объявлений, а при необходимости и к прочесыванию местности. У нас в стране есть различные общественные организации, которые готовы помочь при этом, знающие, как сотрудничать с полицией, чтобы именно помогать, а не мешать.

8. Как найти человека с помощью сотового телефона?

Речь, конечно, идет о тех случаях, когда пропавший не отвечает на телефонные звонки. Современные технологии сегодня позволяют определять место нахождения человека по мобильному устройству. Разработчики мобильных приложений, к примеру, предлагают множество самых различных программ для родителей, чтобы те могли следить за передвижение своих детей. Главное, чтобы телефон был при детях. Аналогичными функциями оснащены детские часы с системой GPS.

Отследить маршрут человека, по словам IT-специалистов, можно и, если знаешь логин и пароль от его аккаунта в телефоне с системой Android. При активации аккаунта с другого телефона или компьютера система автоматически предложит несколько вариантов дальнейших действий, в том числе определить местоположение. Это позволит посмотреть, где человек был, с кем общался, что фотографировал, правда, не в режиме реального времени, а как историю.

Полицейские также при поисках используют современные технологии – каждый мобильный телефон имеет индивидуальный IMEI-код, по которому его можно найти через спутник. Однако в этом случае устройство тоже должно быть у пропавшего и обязательно включено.

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