Полицейские нашли пропавшую в Семее 13-летнюю девочку

Полицейские нашли пропавшую в Семее 13-летнюю Наргиз Багдатбекову, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Абайской области, с девочкой все в порядке. В медицинской помощи она не нуждается.

"Девятиклассница, пропавшая еще утром, нашлась живая и невредимая. Полицейские, учителя, где учится девочка, волонтеры и жители прочесывали весь Семей. Поиски велись как в заброшенных строениях, так и в увеселительных заведениях. Стражи порядка при проведении поисковых мероприятий нашли школьницу в ТД "Казына". Пресс-служба ДП Абайской области

Как уточняется, настоящее время девочка доставлена в Центральный отдел полиции, с ней проводят беседу. Ребенок после осмотра психолога будет передан родителям.

23 февраля около 10:00 13-летняя Наргиз Багдатбекова вышла из дома в поселке Восточный города Семея и не вернулась. Родители обратились за помощью в полицию. Известно, что девочка ушла после ссоры с родителями.