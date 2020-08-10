Экзит-пол: Лукашенко выиграл выборы в Беларуси

За главного оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую голоса отдали 6,8% граждан, против всех проголосовали 9,2%.

На выборах президента Беларуси 79,7% избирателей в воскресенье, 9 августа, отдали свои голоса за действующего главу государства Александра Лукашенко, такие данные соответствуют национальному экзит-полу, передает zakon.kz со ссылкой на БелТА.

За главного оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 6,8% граждан Беларуси, за Анну Канопацкую - 2,3%, за Андрея Дмитриева - 1,1%, за Сергея Череченя - 0,9%. Против всех проголосовали 9,2%.

Опрос проводился на 320 участках по всей стране. Интервьюеры предлагали проголосовавшим избирателям пройти анонимный опрос. На вопрос, за кого респондент отдал свой голос, ответили 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек.

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