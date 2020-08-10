В Беларуси после закрытия участков начались протесты и столкновения

Протесты и задержания также проходят в Бресте, Витебске и Гродно.

В Минске начались столкновения между протестующими против переизбрания Александра Лукашенко президентом Беларуси и сотрудниками ОМОНа, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

На пересечении проспектов Машерова и Победителей после закрытия большинства избирательных участков собрались около 300 человек. Они попытались отбить у милиции задержанных.

В Минске ОМОН начал задерживать людей. Окружающие бросились их отбивать. pic.twitter.com/iP09NhID61 — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020



Центр Минска полностью перекрыт. Сотрудники правоохранительных органов обосновывают это тем, что эта территория закрыта до "особого распоряжения". Милиция применила светошумовые гранаты и водометы. Сообщается, что среди протестующих в Минске есть раненые. Издание Tut.by также сообщило, что у некоторых избирательных участков в Минске начали задерживать собравшихся там людей. По информации местных ихданий, также на протесты вышли жители Бреста и Гродно. В Бресте митингующие "встали в сцепку" напротив милиционеров — там задержали около 10 человек. Против демонстрантов в Бресте использовали слезоточивый газ. В Гродно задержали около 40 человек. Белорусские сайты перестали работать: в том числе официальное агентство "Белта", сайт ЦИК, а также издания TUT.BY и Onliner. "Яндекс.Такси" и Uber не функционируют в Минске, - сообщила "Медиазона".

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