Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

В Беларуси после закрытия участков начались протесты и столкновения

Протесты и задержания также проходят в Бресте, Витебске и Гродно.

Фото : РИАНовости10 августа 2020, 06:30

В Минске начались столкновения между протестующими против переизбрания Александра Лукашенко президентом Беларуси и сотрудниками ОМОНа, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

На пересечении проспектов Машерова и Победителей после закрытия большинства избирательных участков собрались около 300 человек. Они попытались отбить у милиции задержанных.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты