Бой Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего перенесен

Бой изначально должен был состояться 12 сентября.

Поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом-младшим перенесен, передает zakon.kz со ссылкой на sport24.

Как сообщает The Ring, бой изначально должен был состояться 12 сентября, однако пройдет 28 ноября 2020 года.

По информации источника, инициатива смены даты принадлежит команде Тайсона: представители посчитали, что такое изменение может принести дополнительный доход. С этим мнением согласились Джонс и его команда, что и стало причиной переноса.

Ранее сообщалось, что организаторы изменили правила боя Майка Тайсона и Роя Джонса. Бывших спортсменов обяжут надеть шлемы и перчатки весом 18 унций для безопасности боксеров. Также организаторы настоятельно рекомендуют соперникам избегать нокаута.

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