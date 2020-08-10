В Казахстане выявили 741 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в стране подтверждено 99 442 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 9 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 741 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 401,
- бессимптомных носителей - 340.
Всего в стране подтверждено 99 442 случаев, из них:
в городе Алматы - 13433(+132),
в городе Нур-Султан -13049(+163),
в Атырауской области - 10606(+30),
в Карагандинской области - 9422(+87),
в ВКО - 7275(+58),
в ЗКО - 6315(+49),
в городе Шымкент - 5107(+1),
в Алматинской области - 4704(+18),
в Жамбылской области - 3889(+20),
в СКО - 3539(+38),
в Павлодарской области - 3531(+21),
в Кызылординской области -3180(+5),
в Мангистауской области - 3152(+28),
в Актюбинской области - 3103(+0),
в Костанайской области - 3082(+31),
в Акмолинской области - 3046(+42),
в Туркестанской области - 3009(+18).
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