В Казахстане выявили 741 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в стране подтверждено 99 442 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 9 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 741 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 401,

- бессимптомных носителей - 340.

Всего в стране подтверждено 99 442 случаев, из них:

в городе Алматы - 13433(+132),

в городе Нур-Султан -13049(+163),

в Атырауской области - 10606(+30),

в Карагандинской области - 9422(+87),

в ВКО - 7275(+58),

в ЗКО - 6315(+49),

в городе Шымкент - 5107(+1),

в Алматинской области - 4704(+18),

в Жамбылской области - 3889(+20),

в СКО - 3539(+38),

в Павлодарской области - 3531(+21),

в Кызылординской области -3180(+5),

в Мангистауской области - 3152(+28),

в Актюбинской области - 3103(+0),

в Костанайской области - 3082(+31),

в Акмолинской области - 3046(+42),

в Туркестанской области - 3009(+18).

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