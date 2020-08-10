159 случаев и 12 смертей - о коронавирусной пневмонии за сутки
С 1 августа зарегистрировано 164 летальных случаев.
Фото : newtimes.kz10 августа 2020, 09:34
Министерство здравоохранения рассказало о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зафиксированы 159 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 12 летальных исходов, - отметили в ведомстве.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 13280, летальных случаев - 164.
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