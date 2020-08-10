Лукашенко побеждает на выборах президента
Явка на выборах составила 84,23%.
Фото : bb.lv10 августа 2020, 12:13
Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси с 80,23% голосов, сообщает zakon.kz.
Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК.
Светлана Тихановская набирает 9,9% на выборах президента Беларуси. Остальные трое кандидатов получили менее 2% голосов. Против всех проголосовали 6,02%.
По информации ТАСС, явка на выборах президента составила 84,23%.
ЦИК Беларуси считает, что окончательные результаты голосования на выборах президента не будут значительно отличаться от предварительных.
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