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Лукашенко побеждает на выборах президента

Явка на выборах составила 84,23%.

Фото : bb.lv10 августа 2020, 12:13

Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси с 80,23% голосов, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК.

Светлана Тихановская набирает 9,9% на выборах президента Беларуси. Остальные трое кандидатов получили менее 2% голосов. Против всех проголосовали 6,02%.

По информации ТАСС, явка на выборах президента составила 84,23%.

ЦИК Беларуси считает, что окончательные результаты голосования на выборах президента не будут значительно отличаться от предварительных.

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