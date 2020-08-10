Голограмма Абая Кунанбаева спела для алматинцев на Арбате

Алматинцы с большим интересом отреагировали на такой необычный концерт.

Великий казахский поэт, просветитель, мыслитель Абай Кунанбаев благодаря современным технологиям "ожил" и даже "спел" свою самую популярную в народе песню "Көзімнің қарасы" для гуляющих на алматинском Арбате, передает zakon.kz.

Накануне Дня Абая, который с 2020 года является официальным праздником в Казахстане, поющая голограмма Абая появилась на алматинском Арбате. Концерт голограммы Абая начинался с песни "Көзімнің қарасы", далее звучали его "Слова Назидания", после которых снова голограмма пела песню.

В прошлом году у меня появилась идея - сделать проект, в котором голограмма Абая давала бы мини-концерт из собственных песен, по примеру голографических "выступлений" Майкла Джексона, Tupac. Все это время шла работа, но активная подготовка шла крайние 2 недели, нужно было все организовать, установить оборудование, получить разрешение в акимате, - рассказал автор идеи, режиссер 4D Hologram Муслим Абдуллаев.

Для начала была сделана анимация, на основе которой появилась 3D-модель великого поэта и мыслителя. Чтобы Абай предстал перед алматинцами в полный рост, авторы соединили три голографических приспособления в районе головы, торса и ног, чтобы Абай предстал в полный рост. По словам Абдуллаева, это так называемые "вентиляторы", которые крутятся, создавая эффект голограммы, из-за чего зрители ощущают эффект прозрачности, магии. Также голограмму защитили акриловым корпусом и подключили неон, звуковое сопровождение.

Мы смотрели все картины, фотографии, где изображен Абай Кунанбаев, и на всех он выглядел по-разному. И на основе всего отсмотренного материала мы создали свою версию, как может в реальной жизни выглядеть Абай, исходя из этого делали голограмму лица и тела. То есть, использовали несколько изображений, и создавали из них одно общее. Многие помнят Абая таким, как его изображают в учебниках, но в реальной жизни он вряд ли выглядел точно так. И поэтому, на основе других фотографий мы создали 3D-модель, - пояснил Абдуллаев.

Свой голос 3D-модели казахского просветителя подарил народный артист СССР, оперный певец Алибек Днишев. Он на безвозмездной основе разрешил использовать свою запись песни Абая "Көзімнің қарасы".

Алматинцы с большим интересом отреагировали на такой необычный концерт. Когда голограмма с поющим Абаем запустилась, вокруг нее собралось много людей, и все снимали ожившего Абая на камеру.

В этом году великому Абаю исполнилось бы 175 лет. Абай Кунанбаев оказал большое влияние на зарождавшуюся казахскую национальную интеллигенцию конца XIX − начала XX веков, на его счету множество стихов, песен, всего около 170 стихотворений и 56 переводов. Он ввел в казахское стихосложение новые размеры, рифмы и стихотворные формы: восьмистишия и шестистишия. Знаменитым произведением Абая стала прозаическая поэма "Қара сөз" (в дословном переводе "Простое (буквально — чёрное) слово"), состоящая из 45 кратких притч или философских трактатов. В этих "Назиданиях" поднимаются проблемы истории, педагогики, морали и права этнических казахов. "Қара сөз" создана Абаем на склоне лет.

Альберт Ахметов

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