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До 7 градусов понизится температура в Казахстане 

Прогноз погоды на 11-13 августа.

Фото : pixnio.com10 августа 2020, 12:49

В первую половину недели южный циклон сохранит свое влияние на Казахстан, передает zakon.kz.

На большей части республики ожидаются дожди c грозами, на севере и северо-западе местами сильные. С прохождением атмосферных фронтов ожидаются шквал, усиление ветра, возможно выпадение града. На севере понижение температуры воздуха ночью до 7…15, днем до 15…20 тепла, - сообщили в РГП "Казгидромет".


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