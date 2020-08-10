До 7 градусов понизится температура в Казахстане
Прогноз погоды на 11-13 августа.
Фото : pixnio.com10 августа 2020, 12:49
В первую половину недели южный циклон сохранит свое влияние на Казахстан, передает zakon.kz.
На большей части республики ожидаются дожди c грозами, на севере и северо-западе местами сильные. С прохождением атмосферных фронтов ожидаются шквал, усиление ветра, возможно выпадение града. На севере понижение температуры воздуха ночью до 7…15, днем до 15…20 тепла, - сообщили в РГП "Казгидромет".
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