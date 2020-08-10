В Казахстане не выявлено фактов преднамеренного заражения людей
Для обеспечения карантинных мероприятий задействовано 10 053 сотрудников полиции.
Фото : 24.kz10 августа 2020, 13:37
В Казахстане не зарегистрировано фактов преднамеренного заражения людей коронавирусом, передает zakon.kz.
Фактов преднамеренного заражения коронавирусной инфекцией на территории Республики Казахстан не зарегистрировано, - говорится в ответе МВД РК на запрос МИА "Казинформ".
Как отметили в министерстве, для обеспечения карантинных мероприятий задействовано 10 053 сотрудников полиции. Всего в стране выявлено 99 442 заболевших.
Как ранее объясняла главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, если нарушение карантинного режима послужило причиной заболевания других людей, то это может рассматриваться в рамках уголовного законодательства как умышленное заражение.
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