В Казахстане не выявлено фактов преднамеренного заражения людей

Для обеспечения карантинных мероприятий задействовано 10 053 сотрудников полиции.

В Казахстане не зарегистрировано фактов преднамеренного заражения людей коронавирусом, передает zakon.kz.

Фактов преднамеренного заражения коронавирусной инфекцией на территории Республики Казахстан не зарегистрировано, - говорится в ответе МВД РК на запрос МИА "Казинформ".

Как отметили в министерстве, для обеспечения карантинных мероприятий задействовано 10 053 сотрудников полиции. Всего в стране выявлено 99 442 заболевших.

Как ранее объясняла главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, если нарушение карантинного режима послужило причиной заболевания других людей, то это может рассматриваться в рамках уголовного законодательства как умышленное заражение.

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