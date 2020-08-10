Что будет с курсом тенге и экономикой Казахстана до конца 2020 года

В разгар экономических кризисов местные валюты падают по отношению к резервным валютам.

На экономику Казахстана, как развивающейся страны, будут влиять разные факторы. Если одни будут тянуть ее резко вниз, то другие способны восстановить равновесие и не дать нашей экономике и национальной валюте уйти в крутое пике. Подробным прогнозом ситуации в мировой экономике и в развивающихся странах на предстоящие полгода с читателями zakon.kz поделился инвестор и финансист, долларовый миллионер Эдвард Дубинский.

Как весь мир предполагал, экономика европейских стран и США сильно пострадали в втором квартале этого года. Если подсчитать эффект замедления экономической деятельности в Европе и США, то мы в 2020 году уже переживаем исторический крах. В годовом измерении сейчас прогнозы о состоянии экономик в Европе и США такие, что Европа упадет в 2020 году на 39.8% и США на 32.9%.

Всем понятно почему. Эти страны, начиная с марта этого года, практически закрылись в попытке удержать контроль над пандемией коронавируса. К сожалению, хотя есть заметные успехи у данной политики, например Германия и скандинавские страны (кроме Швеции), например, в США буря пандемии продолжает быть в разгаре, и экономический эффект (не говоря уже о человеческом) ест,ь, и обещает быть катастрофическим, - констатировал Эдвард Дубинский.

Но нам всем важно задать другой, настолько же важный вопрос – какой эффект будет в развивающихся странах? Основываясь на фактах, можно увидеть, что пандемия коронавируса уже перешла из развитых стран в развивающиеся. Если в марте этого года, в топ-10 стран с наиболее быстро растущими темпами эпидемией входили государства Европа и США, то с июня все поменялось. Сейчас первая десятка лидеров, кроме США, до одной состоит из развивающихся стран, включая Бразилию, Индию, Россию и других.

В лице разгара коронавируса экономики развивающихся стран сейчас сталкиваются с опасным набором рисков - сильный доллар, низкие цены на природные товары и замедление темпа экономического роста в Китае. Все три эти фактора представляют собой сильную угрозу для некоторых крупных развивающихся рынков. Первым делом, внешний долг, который, по определению, номинированный в иностранной валюте (скажем доллар или евро) является источником потенциальной уязвимости для развивающихся экономик. Сила американского доллара, который обычно растет во времена кризисов, в сочетании с размером долга той или иной развивающей страны, создает беспокойство для центральных банков развивающихся стран. Страны с крупным внешним долгом сегодня включают Бразилию, Турцию, Украину, Казахстан, Индонезию, Мексику и другие. Именно в этих странах наиболее опасные препосылки будущих проблем, - пояснил Дубинский.

Миллионер напомнил, что иметь внешний долг опасно, так как в разгар экономических кризисов местные валюты падают по отношению к резервным валютам, в которых номинированы долги. Это в пересчете на местную валюту делает долги дороже, то есть местная экономика становится больше должна. Это, по мнению эксперта, легко может усугубить местный экономический кризис.

Кроме того, низкие цены на природные ресурсы добавляют уязвимости экономикам развивающихся стран. Цена на нефть и металлы напрямую привязаны к темпу роста мировой экономики, потому что они зависят от спроса. Например, когда рост строительства домов в Индии замедляется, спрос на сталь и другие промышленные металлы падает, что приводит к падению их мировых цен. Определенные развивающиеся страны, включая Бразилию, Россию, Казахстан и некоторые другие являются крупными добытчиками и поставщиками природных ресурсов, и их экономическое здоровье сильно зависит от международного спроса (и мировых цен) на эти товары. Замедление мировой экономики в первом полугодии 2020 года из-за пандемии коронавируса сильно снизило спрос на эти товары, и финансы названных стран начали сильно страдать. Только цена на нефть в 2020 году упала на 34%! Рост цен на природные ресурсы, и соответственно здоровье развивающихся стран во второй половине 2020 года сильно будут зависеть от международного роста цен на эти товары. И это нас приводит к третьему фактору – темп экономического роста в Китае, - рассказал Дубинский.

Именно Китай, по мнению эксперта, может помочь развивающимся странам, в том числе Казахстану, восстановить равновесие в случае падения цен на нефть и увеличения госдолга.

Есть один фактор, где развивающимся странам повезло в этом году – Китай достаточно быстро справился с пандемией коронавируса. В отличии от США, например, Китай решил проблему заражения коронавирусом довольно быстро и резко, и поэтому успешно. Это помогло Китаю лишь временно закрыться в первом квартале этого года. К маю Китай начал опять набирать обороты, и есть повод для оптимизма, что Китай полностью восстановит свою экономику до того уровня, который был до появления пандемии. Если так, то огромный спрос, который исходит из Китая, на природные ресурсы подстегнет цены на эти товары и поможет развивающимся экономикам ресурсодобывающих стран, - сказал Эдвард Дубинский. .

Как мы видим, экономическая картина второго полугодия 2020 года для развивающихся стран не однозначная. Есть явно опасные моменты– риск ослабления местных валют по отношению к доллару и евро, и из-за этого уязвимость стран с большим внешним долгом, но с другой стороны, есть и повод для оптимизма, который исходит из-за явного успеха в Китае, который смог взять контроль над пандемией коронавируса.

Подготовил Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!