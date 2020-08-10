Карантин продлевать не будут - эксперты

Количество заболевших с каждым днем снижается.

COVID-19 – вирус, который быстро и убийственно распространяется по всему миру. В некоторых странах эта болезнь набрала обороты и стала безоглядно расправляться с людьми. Население всей планеты борется и ждет, когда наконец-то получится одолеть COVID-19. Сейчас многих жителей Казахстана волнует вопрос: будут ли продлевать карантин из-за сложившейся ситуации с коронавирусом?

Ведь данная ситуация пошатнула динамику жизнедеятельности казахстанцев. Что же говорят власти? На какие прогнозы нам следует рассчитывать? Ответ на вопрос: будут ли продлевать карантин в Казахстане? На наш взгляд: - Нет! - говорится в сообщении umihelp.com.

Ведь министр здравоохранения ранее сообщил: "Очень важно понимать, что принятие решения о продлении карантина четко взвешивается. Для нас важна динамика прироста заболевания или его снижения. На протяжении двух недель мы будем ежедневно мониторить данные. Если увидим стойкое снижение заболевания, тогда у нас есть план по поэтапному снижению карантинных мер. Если показатели в динамике будут ухудшаться, то тогда будут приниматься другие решения. В настоящее время тенденция по положительной динамике".

Т.е. динамика положительная, и это самое главное. Посмотрев статистику заболевания, четко видно, что количество заболевших с каждым днем снижается, в количество людей, которые выздоровели – увеличивается. Результат заметен и очень даже явно. Количество заболевших постоянно падает. В стране закрываются сортировочные пункты больных. Важно – не переставать беспокоиться о личной гигиене. Такая мера не только убережет вас от коронавируса, а и от других не менее опасных болезней.

Заметен и рост деловой активности. Изучив количество вакансий на сайте объявлений knopka.kz можно сделать вывод, что их количество планомерно растет. Это значит что бизнес начинает "просыпаться" и планирует начать работать на полные обороты.

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