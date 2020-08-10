Рост распространения коронавируса в Казахстане остановлен

Следующий этап борьбы с КВИ – снижение показателей по заболеваемости и смертности не только от этого вируса COVID-19, но и других сопутствующих факторов пандемии.

Рост распространения короновирусной инфекцией в республике остановлен. Об этом сегодня на пресс-брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Кожахметов, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, ситуация стабилизировалась и находится под полным контролем властей, системы здравоохранения, в том числе, санитарно-эпидемиологической службы.

Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что критически период страна миновала, - добавил он.

Так, с 13 марта 2020 года в стране подтвержденным COVID-19 заболели 99 442 человека. Вылечились 72 523 или 72,9%. Продолжают лечение в стационарах 4 713 и 20 937 пациентов находятся на амбулаторном уровне.

Если говорить о состоянии пациентов, то из общего числа больных 246 в тяжелой степени тяжести и 69 - в крайне тяжелой степени тяжести, 70 человек находятся на ИВЛ. За последние в сутки в стране COVID-19 заразились 741 человек, к сожалению, скончались 23 человека, - сообщил Кожахметов.

Несмотря на стабилизацию ситуации он призвал казахстанцев соблюдать все меры предосторожности, и отметил, что следующий этап борьбы с КВИ – снижение показателей по заболеваемости и смертности не только от вируса COVID-19, но и других сопутствующих факторов пандемии.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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