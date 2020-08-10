Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Рост распространения коронавируса в Казахстане остановлен

Следующий этап борьбы с КВИ – снижение показателей по заболеваемости и смертности не только от этого вируса COVID-19, но и других сопутствующих факторов пандемии.

Фото : aikyn.kz10 августа 2020, 15:23

Рост распространения короновирусной инфекцией в республике остановлен. Об этом сегодня на пресс-брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Кожахметов, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, ситуация стабилизировалась и находится под полным контролем властей, системы здравоохранения, в том числе, санитарно-эпидемиологической службы.

Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что критически период страна миновала, - добавил он.

Так, с 13 марта 2020 года в стране подтвержденным COVID-19 заболели 99 442 человека. Вылечились 72 523 или 72,9%. Продолжают лечение в стационарах 4 713 и 20 937 пациентов находятся на амбулаторном уровне.

Если говорить о состоянии пациентов, то из общего числа больных 246 в тяжелой степени тяжести и 69 - в крайне тяжелой степени тяжести, 70 человек находятся на ИВЛ. За последние в сутки в стране COVID-19 заразились 741 человек, к сожалению, скончались 23 человека, - сообщил Кожахметов.

Несмотря на стабилизацию ситуации он призвал казахстанцев соблюдать все меры предосторожности, и отметил, что следующий этап борьбы с КВИ – снижение показателей по заболеваемости и смертности не только от вируса COVID-19, но и других сопутствующих факторов пандемии.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты