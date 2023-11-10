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41 человек заразился коронавирусом за последнюю неделю в Казахстане

41 человек заразился коронавирусом за последнюю неделю в Казахстане Фото: Zakon.kz
В министерстве здравоохранения отмечают снижения показателей заболеваемости Covid-19 в октябре. За последнюю неделю выявлен 41 случай заражения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу минздрава.

По последним данным, в Казахстане распространены два штамма заболевания, это XBB и EG.5 "Эрис". Все варианты являются "потомством" Омикрона, в целом очень заразны. Основные симптомы, которые ассоциируются с инфекцией Омикрон, такие как кашель, усталость, заложенность носа и насморк.

Не смотря на высокую вероятность заражения штаммами, эпидемиологи Казахстана отмечают снижение заболеваемости в октябре, по сравнению с предыдущим месяцем.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 1 505 511 случаев, в том числе с начала текущего года – 11 775.

Врачи напоминают, что вакцинация остается наиболее эффективным методом борьбы с коронавирусом. Национальный центр общественного здравоохранения напоминает о необходимости вакцинироваться против гриппа и COVID-19 всем уязвимым группам населения, особенно кто старше 65 лет, имеет ослабленный иммунитет или страдает хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца, заболевания легких и диабет.

Кроме того, ранее в Казахстане для стабилизации эпидемситуации по заболеваемости корью приняли меры срочного реагирования. Врачи начали дополнительную массовую иммунизацию детей.

Мария Мельникова
COVID-19 Минздрав РК Казахстан
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