Сколько человек скончались от пневмонии с 1 августа в Казахстане

Всего, с начала месяца зафиксировано 13 280 человек с диагнозом КВИ с отрицательным ПЦР-тестом. Из них скончались 164. За последние сутки - 159 и 12 соответственно.

Объединение подтвержденных случаев COVID-19 и неподтвержденных пневмоний отодвинуло Казахстана на одну строчку в рейтинге по распространению коронавирусной инфекции. Теперь страна находится на 26 месте. Об этом сегодня на пресс-брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Кожахметов, передает корреспондент zakon.kz.

Вы знаете, по рекомендации ВОЗ с 1 августа этого года мы включили в статистику случаи пневмоний, схожей с коронавирусной инфекцией, но имеющих отрицательный ПЦР-тест. Это привело к тому, что Казахстан поднялся в мировом рейтинге по распространению коронавирусной инфекции на одну позицию вверх и теперь находится на 26 месте, хотя ранее был на 27-м, - сообщил Кожахметов и добавил, что в этой ситуации важно, что теперь Казахстан оперирует цифрами максимально приближенными к действительности.

Новая статистика, по его словам, позволяет сделать правильные прогнозы на будущее, четко рассчитать людские и материальные ресурсы, чтобы быть готовыми к возможной новой волне.

Всего, с начала августа зафиксировано 13 280 человек с диагнозом КВИ с отрицательным ПЦР-тестом. Из них скончались 164. За последние сутки - 159 и 12 соответственно.

По регионам статистика смертности с 3-го по 10 августа выглядит следующим образом:

17 человек – в Алматы, 16 человек - в Алматинской области, 14 – в Актюбинской, 13 – в Карагандинской, 13 – в Павлодарской, 10 – в ВКО, 9 – Акмолинская, 8 – Нур-Султан, 7 – Костанайская область, 7 – ЗКО, 5 – Шымкент, 5 – Кызылорда, 3 – Туркестанская, 3 – Атырауская, 2 – Жамбылская, 0 – СКО.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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