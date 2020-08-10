Пять бесплатных лекарств для лечения коронавируса доставят в поликлиники Казахстана

Вам необходимо обратиться в вашу поликлинику и в случае подтверждения COVID-19 заболевания все необходимые лекарства будут выданы там же в поликлинике, сказал Кожахметов.

Парацетамол, Ибупрофен и три вида антикоагулянтов до конца этой недели будут доставлены в поликлиники страны. Их отгрузка в регионы уже началась. Об этом сегодня на пресс-брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Кожахметов, передает корреспондент zakon.kz.

Кроме провизорных центров, систем быстрого реагирования, медицинского персонала, проводится активная работа по подготовке необходимого количества лекарств и медицинских изделий. Уже сформирован месячный запас лекарств для лечения больных коронавирусной инфекцией и пневмонией. Отгружены 91 наименование препаратов на сумму 8,7 млрд тенге. Этого объема достаточно для лечения 40 тысяч пациентов, - сообщил он.

По словам Кожахметова, через пять дней (15 августа) начнется формирование дополнительного двухмесячного резерва на возможную вторую волну COVID-19. Это 50 наименований лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 200 тысяч пациентов в стационарах.

Кроме того, завершается закуп пяти видов лекарств для одного миллиона пациентов, которые могут получить лечение в амбулаторной форме. Такие меры предпринимаются впервые.

Что это значит? Вам не нужно идти в аптеку, если у вас проявились признаки заражения коронавирусом. Вам необходимо обратиться в вашу поликлинику и в случае подтверждения COVID-19 все необходимые лекарства будут выданы там же в поликлинике. Такие противовоспалительные препараты как Парацетамол и Ибупрофен, три вида антикоагулянтов до конца этой недели будут доставлены в каждую поликлинику страны. Их отгрузка в регионы идет буквально сейчас (10 августа), - пояснил официальный представитель.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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