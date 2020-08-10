Отправленных в вынужденный отпуск обещали вернуть в ОСМС

Людям пойдут на встречу, чтобы они не остались вне системы медстрахования.

Официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК объяснил ситуацию по оставшимся во время ЧП вне системы социального медицинского страхования отправленным в отпуск наемным работникам, передает корреспондент zakon.kz.

Я точно знаю, что, учитывая текущую ситуацию в рамках реализации поручения главы государства, решение всех спорных моментов при определении статуса страхового покрытия в пользу пациента в настоящее время система и этот вопрос пересматриваются, и пересматривается порядок страхования наемных работников, находящихся в отпусках без содержания и не имеющих дохода. И я думаю, что фонд также дополнительно ответит на этот вопрос, потому что есть огромное количество разделений и факторов наемных работников, корпоративного бизнеса, МСБ или самозанятые граждане. Есть еще огромное количество людей, которые входят в список социально-уязвимых - пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. Да, моя личная позиция, и эту позицию я услышал из уст министра здравоохранения - должна быть справедливая четкая ситуация выработана по этому вопросу, - сказал Коджахметов.

Он добавил, что если было объявлено ЧП, которое является всеобъемлющим на тот момент законом, то соответственно, если не выплачивались зарплаты и не было отчислений в ФОМС, то этот момент надо учесть и пойти навстречу гражданам и пересмотреть саму систему в пользу граждан.

Потому что вся эта система сделана для жителей страны, а не для того, чтобы сидеть и говорить о том, что система выработана и мы ничего не можем сделать. Надо ее сделать и поменять, чтобы людям стало лучше. Я с этим согласен, - подчеркнул официальный представитель.

В то же время, по его словам, в системе ОСМС в настоящее время насчитается порядка 15 млн человек.

В этой системе довольно много разных цифр. Свыше 15 млн человек зарегистрировано, то есть они когда-либо сделали хотя бы один взнос. Это очень большой объем работы. И я ваш вопрос передам руководителю ФОМС и в ближайшее время вернусь с ответом, - пообещал Коджахметов.

При этом он затруднился ответить ответить, в какие сроки решится вопрос по возвращению в систему ОСМС людей, которые «выпали» из нее из-за ЧП и карантина.

Точно в какие сроки это будет рассмотрено, я не знаю, но наверно в кратчайшие сроки, потому что происходит не очень справедливая ситуация – государство объявило ЧП, люди в форс-мажорных обстоятельствах остались без работы, соответственно, не могли выплатить свои взносы в фонд, и здесь наверно государство и фонд должны предпринять меры, с учетом этой ситуации. И естественно же, вернуть статус «застрахован» всем тем, кто попал в статус незастрахованных из-за этого, - заключил представитель ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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