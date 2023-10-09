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Почему миллионы казахстанцев не охвачены медстрахованием, объяснили в Минздраве

Минздрав объяснил, почему более 3 млн казахстанцев до сих пор не в ОСМС Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Ажар Гиният на "правительственном часе" в Мажилисе 9 октября рассказала, почему более 3,3 млн казахстанцев остаются вне системы медстрахования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров заявил, что в Казахстане около 3,3 млн человек находятся вне системы обязательного социального медицинского страхования. По его словам, большинство из них живут в селах. Этим людям недоступны медицинские обследования, скрининг, консультации узких специалистов. Из-за этого среди не застрахованных граждан много запущенных случаев заболеваний.

Министр здравоохранения Ажар Гиният ответила, что каждый гражданин должен обязательно находиться в системе ОСМС.

"За пять лет более трех миллионов человек не вошли в эту систему. На основании Цифровой карты семьи по личному номеру мы определили людей, которых нет в системе, и провели экспертизу. Из 3,3 млн человек 800 тысяч – благополучные семьи, у них имеется постоянный доход, дом, но почему-то они не вошли в систему", – заявила глава Минздрава.

Эту проблему министерство надеется решить в рамках всеобщего декларирования населения.

"Сейчас эти люди не только в ФОМС не платят, они не платят никаких других налогов, никуда. Есть категория людей, у которых тяжелое материальное положение. 1,5 млн человек живут в бедности, в основном люди из села. Поэтому мы предлагаем застраховать этих людей за счет бюджета. Это еще обсуждается и с вами (Мажилисом. – Прим. ред.), и с правительством, и с другими органами. По нашим подсчетам, примерно 70-80 млрд тенге нужно для этого", – резюмировала Ажар Гиният.

9 сентября глава Минздрава предложила запретить водить машину незастрахованным казахстанцам. 

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