В Нур-Султане работали VIP-сауны

Посетители не соблюдали социальную дистанцию.

Мобильные группы продолжают работу по выявлению нарушения карантинных мер в столице, сообщает zakon.kz.

8 августа в ночное время работали два лаундж-бара, расположенных по улице Туран. Несмотря на карантинные меры заведения принимали посетителей.

"В одном из лаундж-баров в 22.15 часов находились 50 клиентов, собравшихся по разному поводу. Больше половины зала справляли день рождение. Кроме того, в ходе проверки, выяснялось, что в отношении администратора ранее уже было вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 30 МРП за нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, предусмотренного ст. 425 КРКоАП. Но, несмотря на это бар продолжал работать и нарушать требования карантинного режима", - отметили вДП столицы".

По этой же улице осуществлял свою деятельность и предлагал кальян другой лаундж-бар, где отдыхали 6 любителей покурить кальян. В отношении всех клиентов возбуждено административное производство по статье 441 КРКобАП.

Кроме того, в ходе проверок выявлен гостиничный комплекс по улице Туран, где в трех VIP-залах без соблюдения социальной дистанции находились 14 человек. В сауне этого комплекса отдыхали еще 7 мужчин.

Собранные материалы в отношении всех нарушителей направлены в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия процессуального решения

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