В Павлодарской области разработан единый концепт ремонта и оснащения школ

В этом году в регионе реализуют 81 проект по строительству, реконструкции и капремонту объектов образования.

Глава региона Абылкаир Скаков провел пресс-конференцию, на которой рассказал о подготовке к новому учебному году, сообщает zakon.kz.

Пресс-конференция главы региона прошла в Региональной службе коммуникаций в прямом эфире телеканала Ertis и на страницах акимата области в Instagram и Facebook. Абылкаир Скаков отметил, что 1 сентября образовательный процесс начнется для 111 888 учеников, в том числе для 12 813 первоклассников. На сегодня, по заявлениям родителей, запланирован запуск "дежурных классов" для учащихся первых классов с 1 сентября.

173 школы - 100 935 учеников - начнут первую четверть в дистанционной форме, - сообщил Абылкаир Скаков. - 183 малокомплектные сельские школы – 10 953 ученика - начнут учебный год в штатном режиме с соблюдением санитарных норм. Объекты образования обеспечены достаточным запасом дезинфицирующих средств, санитайзеров, тепловизоров и средств защиты. На сегодня в школах регионах есть 21 907 компьютеров, дополнительно будет закуплено 18 078 компьютеров. Техника будет предоставлена всем ученикам и педагогам, которым это потребуется.

Рассказал глава региона и том, как будут функционировать колледжи. 43 организации технического и профессионального образования уже подготовились к дистанционной работе.

6 малокомплектных аграрно-технических колледжей планируют начать учебный год в штатном режиме, - подчеркнул аким. - Студенты колледжей полностью обеспечены компьютерами и доступом к Интернету. К новому учебному году за счет собственных средств колледжей закуплены 450 новых компьютеров.

В этом году в Павлодарской области реализуют 81 проект по строительству, реконструкции и капремонту объектов образования. К 1 сентября во всех сельских школах будут работать теплые туалеты, в каждом дошкольном и учебном заведении установят камеры видеонаблюдения.

Мы изменили подход к проведению ремонта и оснащению организаций образования, - заявил Абылкаир Скаков. - По моему поручению начата реализация программы "Заманауи мектеп", что переводится как "Современная школа". Что такое современная школа? Это место, куда дети идут не потому, что должны, а потому, что хотят. Им там не только тепло и уютно, но и удобно как дома. Удобные кабинеты, мебель, актовые и спортивные залы, столовая, раздевалки, даже пути от кабинета до кабинета. Все должно быть максимально продуманно, чтобы ребенку хотелось учиться, общаться со сверстниками и в целом проводить время в стенах школы.

В Павлодарской области разработали концепт единого стандарта – экстерьера, интерьера, благоустройства прилегающих территорий, системы логотипов и фирменного стиля школ, а также качества стройматериалов и мебели. Согласно этому концепту, в этом году преобразятся шесть школ в Павлодаре. Это гимназия-интернат им. И. Алтынсарина, школа-лицей №10 им. Абая, лицей №8, школы №28, 34 и 39.

Глава региона отметил, что при управлении образования в Павлодарской области запущена круглосуточная "горячая линия" по вопросам организации нового учебного по номеру +7 777 450 19 48. Такие же "горячие линии" работают в каждом городе и районе.

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