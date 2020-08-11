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Один человек погиб во время протестов в Минске - МВД

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото : Гордон11 августа 2020, 06:56

При столкновениях в Минске погиб человек от неустановленного взрывного устройства, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, — написала она в Telegram-канале.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В район минской станции метро "Спортивная", где продолжаются стычки силовиков и протестующих, продолжают прибывать группы молодежи, в том числе в защитной амуниции.

На некоторых из них шлемы и защитные налокотники и наколенники, некоторые снабжены аптечками. При этом большинство без какой-либо защиты. Они объясняют свое появление в этом районе желанием посмотреть, что происходит, и выразить свой протест против итогов выборов. Некоторые приезжают на автомобилях и велосипедах.

Туда прибыла колонна из десяти автозаков. Милиция при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" пытается рассеять собравшихся. Бойцы используют резиновые пули и светошумовые гранаты, а также слезоточивый газ.

Силовики применяют светошумовые гранаты и резиновые пули, пытаясь оттеснить протестующих по улице Притыцкого от центра города. В целом участников беспорядков в этом районе становится меньше. С места уезжают машины скорой помощи и автозаки.


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