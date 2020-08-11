Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов
Скончались 733 103 человека с COVID-19.
Фото : RT11 августа 2020, 07:15
Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов, передает zakon.kz.
Об сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета на 5.47 нрст, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 20 001 019.
Скончались, по информации университета, 733 103 человека с COVID-19. Выздоровели за все время 12 200 847 человек.
Лидерство по случаям заражения удерживают США, где их уже более 5 миллионов.
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