Скончались 733 103 человека с COVID-19.

Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов, передает zakon.kz.

Об сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета на 5.47 нрст, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 20 001 019.

Скончались, по информации университета, 733 103 человека с COVID-19. Выздоровели за все время 12 200 847 человек.

Лидерство по случаям заражения удерживают США, где их уже более 5 миллионов.

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