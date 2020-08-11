Мужчина погиб во время перестрелки в одном из ресторанов Шымкента
Еще один человек получил несколько ранений и находится в больнице в тяжелом состоянии.
Фото : Отырар11 августа 2020, 07:27
Ночью 10 августа в одном из заведений в северной части Шымкента произошла перестрелка, сообщает zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Заведение оцепили. По информации источников издания, в результате перестрелки один человек погиб, второй получил несколько ранений и находится в больнице в тяжелом состоянии.
Также есть информация, что подозреваемый задержан. Однако эти сведения официально не подтверждены.
По словам водителей, кроме полицейских, на перекрестках дежурит ОМОН. В городе был объявлен план "Перехват".
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