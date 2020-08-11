В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 100 000
Зарегистрированы еще 722 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 722 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 348,
- бессимптомных носителей - 374.
Всего в стране подтверждено 100 164 случаев, из них:
в городе Алматы - 13553(+120),
в городе Нур-Султан -13205(+156),
в Атырауской области - 10617(+11),
в Карагандинской области - 9509(+87),
в ВКО - 7365(+90),
в ЗКО - 6366(+51),
в городе Шымкент - 5114(+7),
в Алматинской области - 4721(+17),
в Жамбылской области - 3909(+20),
в СКО - 3573(+34),
в Павлодарской области - 3554(+23),
в Кызылординской области -3186(+6),
в Мангистауской области - 3171(+19),
в Костанайской области - 3112(+30),
в Актюбинской области - 3108(+5),
в Акмолинской области - 3069(+23),
в Туркестанской области - 3032(+23).
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