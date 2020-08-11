В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 100 000

Зарегистрированы еще 722 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 722 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 348,

- бессимптомных носителей - 374.

Всего в стране подтверждено 100 164 случаев, из них:

в городе Алматы - 13553(+120),

в городе Нур-Султан -13205(+156),

в Атырауской области - 10617(+11),

в Карагандинской области - 9509(+87),

в ВКО - 7365(+90),

в ЗКО - 6366(+51),

в городе Шымкент - 5114(+7),

в Алматинской области - 4721(+17),

в Жамбылской области - 3909(+20),

в СКО - 3573(+34),

в Павлодарской области - 3554(+23),

в Кызылординской области -3186(+6),

в Мангистауской области - 3171(+19),

в Костанайской области - 3112(+30),

в Актюбинской области - 3108(+5),

в Акмолинской области - 3069(+23),

в Туркестанской области - 3032(+23).

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