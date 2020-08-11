Заседание правительства online

На повестке заседания: ход реализации противоэпидемиологических мероприятий; итоги социально-экономического развития РК и исполнение республиканского бюджета за январь-июль 2020 года.

Фото : primeminister.kz

11 августа в Үкімет үйі проходит заседание правительства, сообщает zakon.kz. На повестке заседания: ход реализации противоэпидемиологических мероприятий; итоги социально-экономического развития РК и исполнение республиканского бюджета за январь-июль 2020 года.

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