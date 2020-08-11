Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Цой рассказал о возможном смягчении карантина

За пять недель карантина показатель репродуктивности инфекции снизился.

Фото : 24.kz11 августа 2020, 09:27

Поэтапное смягчение карантинного режима рассмотрят на ближайшем заседании комиссии в Казахстане, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

На 11 августа картина показателя репродуктивности во всех регионах ниже единицы, кроме Туркестанской области. Что еще раз подтверждает эффективность введенного карантина и принимаемых мер по стабилизации ситуации, — сказал Цой.

По его словам, согласно разработанным критериям смягчения карантинных мер, отслеживаются показатели репродуктивности инфекции, заболеваемости за последнюю неделю, а также показатель смертности от коронавирусной инфекции.

За пять недель карантина показатель репродуктивности инфекции снизился с 1,15 до 0,82, показатель заболеваемости снизился с 56,73 на 100 тыс. населения до 36,2 на 100 тыс. населения. Вышеуказанная положительная динамика свидетельствует о возможности поэтапного смягчения карантинных мер, — уточнил министр.

Он подчеркнул, что данное смягчение должно проводиться со строгим соблюдением масочного режима и гигиены в общественных местах, а также с обеспечением проведения информационно-разъяснительной работы населения.

Заключительное предложение по поэтапному смягчению карантинных мер будут внесены на ближайшее заседание комиссии, — заключил Алексей Цой.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты